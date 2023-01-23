Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:17, 23 января 2023Ценности

Журналисты раскрыли причину любви Марго Робби к безвкусным нарядам

Daily Mail: Марго Робби отвлекает внимание публики от своей красоты безвкусными нарядами

Фото: Toby Melville / Reuters

Журналисты Daily Mail раскрыли причину любви австралийской актрисы Марго Робби к безвкусным образам. Материал опубликован на сайте издания.

Известно, что 32-летняя знаменитость нередко попадает в списки звезд в худших нарядах. Так, например, общественность назвала розовое платье бренда Chanel, в котором актриса посетила премию «Золотой глобус», скучным и пресным. Кроме того, фанаты не оценили одежду марки Versace, в которой Робби пришла на премьеру фильма «Вавилон» в Сиднее.

По мнению пользователя Twitter с никнеймом sfalin7, пост которого приводит Daily Mail, телезвезда намеренно выходит в свет в плохих нарядах, чтобы отвлечь внимание публики от своей красоты. «Теория состоит в том, что Марго специально прячет свою красоту, чтобы люди воспринимали ее как серьезную актрису. Так она получает больше возможностей в кино», — говорится в публикации юзера.

В сентябре 2021 года Марго Робби рассказывала о подавленном состоянии, с которым она столкнулась во время съемок фильма «Барби». По словам артистки, она подверглась пристальному вниманию фанатов на улице Лос-Анджелеса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В Польше заявили о планировании раздела Украины в начале СВО
На Украине ответили на заявление Нарышкина о хранении оружия на АЭС
В Норвегии прокомментировали возможную экстрадицию бежавшего члена ЧВК «Вагнер»
В США оценили идею монеты в один триллион долларов ради спасения от дефолта
Германия назвала срок полного замещения российского газа
Журналисты раскрыли причину любви Марго Робби к безвкусным нарядам
Польский премьер опроверг сообщения о планах по разделу Украины
В Ливане возобновили расследование взрыва в порту Бейрута
В Турции сочли неприемлемым бездействие Швеции в отношении нападок на Коран
Правительство Эстонии задумалось о закрытии Финского залива для России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.