Луганчанка получила первый оформленный в ЛНР сертификат на материнский капитал

Вручение первого оформленного в ЛНР сертификата на получение материнского капитала состоялось в Луганске. Об этом сообщает портал Луганский информационный центр.

Получательницей первого оформленного в ЛНР сертификата на маткапитал стала Наталья Валериевна, воспитывающая двоих детей.

«Процедура (оформления выплаты) заняла очень мало времени. Я подала документы, через буквально два дня мне пришло подтверждение, что мои документы находятся в обработке, и буквально на пятый день пришло нам (уведомление) о том, что одобрена эта услуга. И вот я уже получила свой сертификат. Это очень важная поддержка для семей», — сказала женщина.

Оформление документа осуществлялось через действующую в столице ЛНР клиентскую службу отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по республике.

«В Луганской народной республике с января 2023 года начали работу клиентские службы отделения социального фонда России по Луганской народной республике. Первые выплаты, которые у нас пошли, — это как единое пособие, так и получение сертификата материнского капитала. <…> В Луганске это первый сертификат на территории самой республики, именно получение материнского капитала», — сказала управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ЛНР Татьяна Васильева.

Она уточнила, что обязательным условием для получения такой выплаты является наличие у семьи гражданства России.

Оформление сертификатов на получение материнского капитала осуществляется на всей территории ЛНР, добавила Татьяна Васильева.

Сертификат на получение материнского капитала оформляется в течение пяти дней. «Буквально пять дней занимает процедура получения сертификата, если семья подала полный пакет документов», — сказала она.

Руководитель отделения напомнила, что обязательным условием для получения такой выплаты является наличие у семьи гражданства России.

Оформление сертификата на получение материнского капитала также производится через портал Госуслуги России.

Более 200 семей ЛНР с начала года обратились в клиентские службы Фонда пенсионного и социального страхования России по республике за получением сертификатов на материнский капитал.

