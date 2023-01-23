Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:18, 23 января 2023Силовые структуры

Двое бывших сотрудников МВД получили сроки за фальсификацию доказательств

На Кубани экс-сотрудники МВД получили 3,5 года за фальсификацию улик по делу о наркотиках

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На Кубани двоих бывших полицейских — Александра Трофименко и Максима Червонного — осудили на три с половиной года за превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Экс-сотрудников МВД взяли под стражу в зале суда. Вину они не признали, также оба отказались от дачи показаний.

По данным следствия, Трофименко и Червонный, желая повысить показатели раскрываемости, решили сфальсифицировать доказательства. Для этого они нашли ранее судимого местного жителя и, угрожая привлечь его к уголовной ответственности, заставили оговорить своего знакомого в том, что тот якобы продал ему наркотики.

После этого стражи порядка подделали улики, инсценировали изъятия и составили рапорт с недостоверными сведениями. В результате в отношении невиновного мужчины было возбуждено дело. Позже его приговорили к четырем годам колонии.

Однако впоследствии приговор был отменен судом вышестоящей инстанции. Мужчину освободили, а задержавшие его полицейские попали под следствие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Российские войска взяли под контроль Краснополье в ДНР
Мать отомстила напавшему на ее дочь петуху и приготовила из него наггетсы
В России будут развивать туризм в новых регионах страны
В ДНР и ЛНР перехватили 14 снарядов HIMARS
Минобороны заявило об уничтожении артиллерийской бригады ВСУ
В Европе оценили готовность Украины к вступлению в ЕС
Минобороны заявило о поражении до 70 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
Российский учитель выпорол двух школьников перед классом и попал на видео
Двое бывших сотрудников МВД получили сроки за фальсификацию доказательств
Российская семиклассница пропала после свидания с 45-летним мужчиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.