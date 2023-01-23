Двое бывших сотрудников МВД получили сроки за фальсификацию доказательств
На Кубани двоих бывших полицейских — Александра Трофименко и Максима Червонного — осудили на три с половиной года за превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Экс-сотрудников МВД взяли под стражу в зале суда. Вину они не признали, также оба отказались от дачи показаний.
По данным следствия, Трофименко и Червонный, желая повысить показатели раскрываемости, решили сфальсифицировать доказательства. Для этого они нашли ранее судимого местного жителя и, угрожая привлечь его к уголовной ответственности, заставили оговорить своего знакомого в том, что тот якобы продал ему наркотики.
После этого стражи порядка подделали улики, инсценировали изъятия и составили рапорт с недостоверными сведениями. В результате в отношении невиновного мужчины было возбуждено дело. Позже его приговорили к четырем годам колонии.
Однако впоследствии приговор был отменен судом вышестоящей инстанции. Мужчину освободили, а задержавшие его полицейские попали под следствие.