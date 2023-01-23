Названы районы Москвы с наиболее подорожавшим жильем для богатых

РБК: премиальные новостройки вне центра Москвы больше всего подорожали в Ростокино

По итогам второго полугодия 2022 году больше всего новостройки премиум-класса за пределами центра Москвы подорожали в районе Ростокино. Столичные локации, где выросли цены на жилье для богатых, назвали эксперты группы компаний «Родина», результаты исследования приводит РБК.

В исследовании учитывались новые квартиры со стоимостью квадратного метра от 400 тысяч до 1,2 миллиона рублей. Средняя стоимость «квадрата» в этом виде жилья в Ростокино за полгода выросла на 12,8 процента, составив 460,7 тысячи рублей. Второе место занял район Нагатинский Затон с подорожанием в 10,5 процента, до 507,9 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнули Раменки с подорожанием в 5,5 процента, до миллиона рублей.

Среди лидеров по росту цен на премиальные новостройки также оказались Покровское-Стрешнево (5,3 процента), Дорогомилово (4,9 процента), Даниловский (3,9 процента) и Марьина Роща (2,6 процента). Подорожание в пределах одного процента также было зафиксировано в районах Хорошевский, Беговой и Сокольники.

Ранее в январе россиянам назвали округа Москвы с самым дорогим первичным жильем бизнес-класса. Первое место досталось СЗАО, где средняя стоимость квадратного метра достигает 469,3 тысячи рублей, а второе и третье — ЗАО и ЮАО соответственно.