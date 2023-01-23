Пытавшейся улететь к жениху россиянке отказали в шенгене три раза

Россиянка пыталась улететь к жениху в Испанию и получила отказ в трех консульствах

Российской туристке, пытавшейся улететь к жениху в Барселону, отказали в консульствах сразу трех европейских стран. Об этом пишет TourDom.

По данным издания, россиянка планировала отправиться в Испанию в феврале 2023 года. Заниматься подготовкой документов она начала в конце октября 2022 года, поскольку действовавшая на тот момент итальянская виза истекала.

В первый раз туристка надеялась получить шенген под запланированную поездку в консульстве Италии, так как ранее имела хорошую визовую историю. «Казалось, дело в шляпе, — сообщает издание. — Но итальянцев не устроила справка из банка — пришел отказ».

Уже спустя месяц девушка решила попробовать получить шенген в греческом консульстве, но и там ей пришел отказ. «Понимая, что мои шансы примерно 1,5 процента, все же собрала пакет документов в визовый центр Испании», — пояснила она.

Путешественница подчеркнула, что у нее на руках была бронь в отеле, банковская справка с остатком на счете в размере 700 тысяч рублей, медстраховка, а также сопроводительное письмо от жениха, который гарантировал полную финподдержку. «И снова отказ — необоснованные цели поездки и сомнения в достоверности документов, — сообщила россиянка. — Что это за причины отказа, если все документы настоящие — они их вообще не открывали, что ли».

В итоге туристка подала апелляцию на решение испанского консульства, а встречу с женихом перенесла в Стамбул. «Понимаю, что после трех отказов никто ничего уже не даст, — добавила она. — Европа теперь закрыта для меня на энное время».

Ранее в январе консульство Италии отказало россиянке в визе после четырех долгосрочных шенгенов, указав в качестве причины «недостоверность сведений». Отмечается, что туристка приложила к заявлению на получение визы билеты на самолет, подтверждение оплаты отеля, выписку об остатке средств на счете.

