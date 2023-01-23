Американский политик рассказал о решении всех проблем человечества

Политик Янг заявил, что отставка президента США станет решением всех проблем человечества

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг рассказал, что все проблемы в мире могут разрешиться, если президент США Джо Байден покинет свой пост. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Если меня кто-то спросит: "что нужно делать в этой ужасной ситуации?", мой ответ всегда будет таким: "инициировать импичмент и отстранить президента США и его или ее команду по обеспечению национальной безопасности"», — отметил Янг. Он подчеркнул, что это будет наилучшим решением всех проблем, с которыми сталкивается человечество.

Ранее политик назвал американского лидера убийцей и военным преступником. По словам Янга, это «самое главное, что нужно знать» о Байдене.