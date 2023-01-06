Американский политик назвал Байдена убийцей и военным преступником

Американский политик Янг назвал президента США Байдена убийцей и военным преступником

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг назвал президента США Джо Байдена убийцей и военным преступником. Его слова со ссылкой на Twitter приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что это «самое главное, что нужно знать» об американском лидере. «Меня не волнует, страдает ли он от деменции или произносит речи как Барак Обама, очередной преступник. Не волнует», — заявил он. Янг также призвал выгнать из Белого дома всех «военных преступников».

Ранее Белый дом заявил, что Байдену удалось создать сильнейшие международные альянсы и партнерства в истории США. Ведомство подчеркнуло, что это стало отличительной особенностью подхода американского лидера.