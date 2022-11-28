В США похвастались «особым подходом» Байдена к международным альянсам

Белый дом похвастался особым подходом президента США Байдена к международным альянсам

Политика президента США Джо Байдена позволила создать сильнейшие международные альянсы и партнерства в американской истории. Соответсвующее сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте Белого дома.

«Американские альянсы и партнерства являются самыми сильными, чем когда-либо ранее, что стало отличительной особенностью подхода президента Байдена», отметили в ведомстве.

В Белом доме уточнили, что подход американского лидера подразумевает «продвижение интересов и ценностей США в мире», в частности речь идет о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, укрепление коллективной безопасности НАТО, а также усиление внутреннего партнерства.

Ранее Байден заявил, что США прилагают много усилий со странами-союзниками для недопущения нападения России на членов НАТО. «Более 40 стран потратили миллиарды на оружие, технику и экипировку для поддержки Украины. США и их союзники прилагают усилия, чтобы удержать Россию от нападений на территорию НАТО. Ни одна страна не может идти на поводу своих амбиций без последствий», — высказался Байден.