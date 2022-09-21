Байден высказался об усилиях против нападения России на НАТО

Президент США Байден заявил о работе над недопущением нападения России на членов НАТО

США прилагают много усилий со странами-союзниками для недопущения нападения России на членов НАТО. О совместной работе заявил американский президент Джо Байден во время речи в ходе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выступление транслирует AP.

«Более 40 стран потратили миллиарды на оружие, технику и экипировку для поддержки Украины. США и их союзники прилагают усилия, чтобы удержать Россию от нападений на территорию НАТО. Ни одна страна не может идти на поводу своих амбиций без последствий», — высказался Байден.

Ранее Байден в ходе речи обвинил Россию в нарушении режима нераспространения ядерного оружия из-за «ядерных угроз в адрес стран Европы». Так глава американского государства прокомментировал слова российского коллеги Владимира Путина о том, что Москва готова использовать любые средства для защиты своего народа и территории.