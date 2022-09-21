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Байден обвинил Россию в нарушении режима нераспространения ядерного оружия

Байден заявил, что Россия нарушила режим нераспространения, выступив с ядерными угрозами

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден обвинил Россию в нарушении режима нераспространения ядерного оружия из-за «ядерных угроз в адрес стран Европы». Об этом политик высказался на Генассамблее ООН, трансляцию его речи ведет Associated Press (AP).

Глава американского государства прокомментировал слова российского коллеги Владимира Путина о том, что Москва готова использовать любые средства для защиты своего народа и территории. «Только сегодня президент Путин выступил с откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения», — заявил он.

Байден добавил, что Кремль организует «фиктивный референдум», чтобы попытаться присоединить часть Украины к РФ. Он увидел в этом шаге чрезвычайно серьезное нарушение Устава ООН.

Ранее сообщалось, что речь Байдена на ГА ООН была спешно переписана после заявлений Путина о возможности применении ядерного оружия для защиты российского суверенитета. Эту информацию подтвердили в том числе сотрудники Белого дома.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН. Он вступил в силу 5 марта 1970 года.

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Виктория Кондратьева
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