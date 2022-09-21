Речь Байдена на Генассамблее ООН поспешили переписать после заявлений Путина

Politico: Белый дом меняет речь Байдена на Генассамблее ООН из-за обращения Путина

Предстоящая речь президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН спешно переписывается после заявлений президента России Владимира Путина о возможности применении ядерного оружия для защиты российского суверенитета. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщил в Twitter журналист издания Politico Джонатан Лемайр.

«Сотрудники Белого дома подтверждают, что в предстоящую речь Байдена вносятся срочные поправки в связи со сделанным Путиным заявлением», — написал он.

21 сентября российский лидер предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Говоря об упомянутых государствах, российский лидер отметил, что они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону». Кроме того, Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации.

Говоря о вероятных итогах ядерного противостояния с Россией, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что в случае эскалации ситуации и ядерного конфликта со странами Запада Москва не сможет одержать победу. Он указал, что альянс внимательно следит за действиями России.