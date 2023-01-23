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23:14, 23 января 2023Мир

Вучич допустил свой уход в отставку при одном условии

Президент Сербии Вучич допустил свой уход в отставку, если это сможет спасти страну

Фото: Marton Monus / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не исключает вероятность ухода в отставку, если это сможет спасти республику. Об этом сообщает ТАСС.

До этого сербский лидер заявил о готовности покинуть пост главы Сербской прогрессивной партии (СПП). По словам главы исполкома партии Дарко Глишича, это решение Вучича будет означать конец деятельности СПП на политической сцене Сербии. Он предрек, что после этого последует наихудший сценарий, о котором он «не хочет даже думать».

Марина Совина
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