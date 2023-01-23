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18:07, 23 января 2023Экономика

В России отзовут десятки тысяч Toyota и Lexus

Росстандарт: «Тойота мотор» отзовет 47 тысяч автомобилей Lexus и Toyota в России

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Официальный представитель японской Toyota на российском рынке «Тойота мотор» решила отозвать более 47 тысяч автомобилей Lexus и Toyota из-за риска сбоев в работе программного обеспечения модуля передачи данных, сообщил на своем сайте Росстандарт.

«Тойота мотор» отзовет модели Lexus, Toyota Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, Hiace, LC 300, LC PRADO, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350, реализованные с 28 ноября 2020 года по настоящее время. Ведомство приложило к пресс-релизу документ со списком идентификационных номеров транспортного средства (VIN-кодов), присвоенных отзываемым автомобилям.

Как пояснил Росстандарт, из-за особенностей ПО модуля передачи данных в перечисленных моделях существует риск, что при серьезной аварии машина не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования. Кроме того, в некоторых автомобилях могут перестать сохраняться самые свежие данные об их местоположении, если выключить и затем включить зажигание в течение нескольких минут.

Все отозванные автомобили пройдут бесплатное перепрограммирование модуля передачи данных. Владельцев автомобилей с неисправным ПО проинформируют в электронном письме или по телефону о том, что им необходимо доставить машину в ближайший дилерский центр для ремонта.

Осенью 2022 года электромобильный гигант Tesla решил отозвать 1,1 миллиона машин из-за неполадок в работе системы автоматического открытия окон. Отзыв коснулся некоторых электромобилей Model 3 2017-20 годов выпуска, Model Y 2020-21 годов, а также Model S и Model X 2021-22 годов. Перед тем, как решение было объявлено, Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) заявила, что обнаруженные неполадки могут приводить к ущемлению водителя или пассажиров и вызывать травмы.

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Софья Ермакова
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