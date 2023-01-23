«Ведомости»: россияне вывели большую часть валютных сбережений за границу

К 1 декабря депозиты россиян в иностранной валюте составляли 8,4 триллиона рублей (21 процент от всех вкладов населения). При этом в российских банках хранилось 3,5 триллиона или 42 процента от всех вкладов в валюте, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ.

Россияне на фоне роста рисков хранения валюты в стране предпочли большую часть накоплений оставить за рубежом вместо конвертации в рубли. По данным ЦБ, в декабре россияне вывели в заграничные банки пять триллионов рублей (58 процентов от всех депозитов в валюте). На фоне санкций значительного сокращения валютных сбережений не произошло, отмечает издание.

Часть валюты была переведена в иностранные банки из-за опасений граждан новых валютных ограничений, девалютизации банковских балансов от «токсичных» валют и эмиграции, пояснил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.