На заводе под Москвой произошел взрыв

В городе Рошаль под Москвой на заводе компании «Молирен» произошел взрыв

В подмосковном городе Рошаль на заводе компании «Молирен» произошел взрыв. Об этом сообщает источник ТАСС в экстренных службах.

По его данным, информации о пострадавших пока не поступало, на место происшествия выехали оперативные службы.

По сообщению РЕН ТВ, в результате ЧП есть пострадавшие. Технологический взрыв произошел на территории промзоны, из-за него вылетели ворота одного из зданий, уточнил источник телеканала.

В областном главке МЧС впоследствии уточнили, что на заводе произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли.

Дополнение: впоследствии собеседник ТАСС в экстренных службах уточнил, что при взрыве на заводе пострадал один человек — он получил легкие травмы. После взрыва произошел пожар, его площадь составила 200 квадратных метров.

Ранее при взрыве на территории химического завода в Санкт-Петербурге пострадали два человека. Предварительно, на территории предприятия взорвались газовые баллоны.