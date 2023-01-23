На заводе под Москвой произошел взрыв
В подмосковном городе Рошаль на заводе компании «Молирен» произошел взрыв. Об этом сообщает источник ТАСС в экстренных службах.
По его данным, информации о пострадавших пока не поступало, на место происшествия выехали оперативные службы.
По сообщению РЕН ТВ, в результате ЧП есть пострадавшие. Технологический взрыв произошел на территории промзоны, из-за него вылетели ворота одного из зданий, уточнил источник телеканала.
В областном главке МЧС впоследствии уточнили, что на заводе произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли.
Дополнение: впоследствии собеседник ТАСС в экстренных службах уточнил, что при взрыве на заводе пострадал один человек — он получил легкие травмы. После взрыва произошел пожар, его площадь составила 200 квадратных метров.
Ранее при взрыве на территории химического завода в Санкт-Петербурге пострадали два человека. Предварительно, на территории предприятия взорвались газовые баллоны.