США пообещали координировать с партнерами помощь энергоинфраструктуре Украины

Госдеп заявил о координации США с партнерами в вопросе помощи энергоинфраструктуре Украины

Официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс пообещал, что США продолжат координировать с партнерами свои действия в вопросе оказания помощи энергетической инфраструктуре Украины, сообщает ТАСС.

Он заявил, что глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен и его японский коллега Есимаса Хаяси организовали встречу с G7, а также другими ключевыми партнерами, объявив о готовности совместно поддерживать энергетический сектор Украины. Отмечается, что группа будет доставлять Киеву необходимое оборудование и гуманитарную помощь, а также помогать в модернизации ее энергосистемы с последующей интеграцией в европейскую систему.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман рассказала, что в скором времени может быть принято решение об отправке Украине западных танков — американских M1 Abrams и немецких Leopard 2.