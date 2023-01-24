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21:46, 24 января 2023Мир

США пообещали координировать с партнерами помощь энергоинфраструктуре Украины

Госдеп заявил о координации США с партнерами в вопросе помощи энергоинфраструктуре Украины

Фото: Pixabay

Официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс пообещал, что США продолжат координировать с партнерами свои действия в вопросе оказания помощи энергетической инфраструктуре Украины, сообщает ТАСС.

Он заявил, что глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен и его японский коллега Есимаса Хаяси организовали встречу с G7, а также другими ключевыми партнерами, объявив о готовности совместно поддерживать энергетический сектор Украины. Отмечается, что группа будет доставлять Киеву необходимое оборудование и гуманитарную помощь, а также помогать в модернизации ее энергосистемы с последующей интеграцией в европейскую систему.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман рассказала, что в скором времени может быть принято решение об отправке Украине западных танков — американских M1 Abrams и немецких Leopard 2.

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Марина Совина
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