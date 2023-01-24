В российском регионе охотник перепутал друга с шакалом и прострелил ему голову

В Дагестане охотник случайно подстрелил друга, перепутав его с раненым шакалом

В Дагестане охотник случайно выстрелил в друга, перепутав его с шакалом. О происшествии в российском регионе сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Отправившись вместе на охоту, мужчины подстрелили шакала, после чего фигурант решил выйти из автомобиля, найти и добить раненую добычу, а его друг поехал дальше.

Заметив фигуру, мужчина выстрелил, однако оказалось, что это не животное, а его приятель. Охотник отвез потерпевшего в больницу, но врачи не смогли извлечь попавший в голову патрон из-за опасности для зрительного нерва.

Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии, однако писать заявление он не стал. Решается вопрос о возбуждении дела.