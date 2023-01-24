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20:43, 24 января 2023Силовые структуры

В российском регионе задержали мужчину за убийство друга в 2015 году

В Ленинградской области задержали 43-летнего мужчину, зарезавшего друга семь лет назад

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области задержали 43-летнего мужчину, зарезавшего друга семь лет назад. Об этом во вторник, 24 января, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, в 2015 году в поселке Дубинино нашли тело 41-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Однако тогда установить личность злоумышленника не удалось.

В этом году следователи нашли нападавшего. Им оказался друг погибшего. Выяснилось, что в июле 2015 года фигурант поссорился с товарищем и ударил его несколько раз ножом, нанеся смертельные ранения. Затем он вывез тело и выбросил в болото.

Россиянину предъявили обвинения. Сейчас решается вопрос об его аресте.

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Екатерина Власова
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