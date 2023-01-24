В Ленинградской области в День студента пройдет фестиваль по спуску на тюбингах

В «Охта парке» в День студента пройдет фестиваль по спуску на тюбингах «Большие горки»

В Ленинградской области в День студента пройдет зимний фестиваль по спуску на тюбингах «Большие горки». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоится 25 января в одном из самых популярных загородных курортов региона «Охта парке». Всем желающим принять участие в заездах необходимо предварительно зарегистрироваться, а также придумать или забрендировать собственный тюбинг. Кроме того, участники фестиваля смогут поучаствовать в розыгрыше призов. Победителей выберут в номинациях «Самая высокая скорость на участке», «Самое быстрое время прохождения», «Самый креативный аппарат» и «Образ пилота».

Также гостей фестиваля ждут интерактивные развлекательные зоны, теплая комната MASH ROOM с приставками и аэрохоккеем и выступление DJ. Перекусить шавермой, бургером или угоститься бесплатным чаем все желающие смогут в кафе-фургоне с мобильной кухней «Шавермэш».

Фестиваль, который проводит Telegram-канал Mash при поддержке петербургского канала «Mash на Мойке», начнется в 12 часов дня. Участникам мероприятия рекомендуется прибыть заранее для получения формы и ознакомления с инструкциями.