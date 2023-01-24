Актер Райан Гослинг парализовал транспортное движение в Сиднее на семь часов

Канадский актер Райан Гослинг парализовал транспортное движение в Сиднее на семь часов. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

В воскресенье, 22 января, мост Харбор-Бридж и окрестности были перекрыты из-за съемки боевика с Гослингом The Fall Guy. Утверждается, что для работы над проектом продюсерская компания получила от федерального правительства Австралии грант в размере 30 миллионов долларов. Лента должна принести австралийской экономике 244 миллиона долларов, а также обеспечить работой более тысячи актеров.

Редактор Sydney Morning Herald Марго Савиль возмутилась, что для создания картины используются деньги налогоплательщиков, и указала, что если бы она вышла на мост с плакатом в знак протеста против отчуждения общественного пространства, ее могли бы оштрафовать на 22 тысячи долларов и приговорить к двум годам тюрьмы.

Савиль напомнила, что в декабре прошлого года женщина была приговорена к 15 месяцам тюремного заключения и оштрафована на 2,5 тысячи долларов за временное перекрытие одной полосы моста Харбор-Бридж. Она участвовала в акции протеста против изменения климата.