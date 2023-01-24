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16:09, 24 января 2023Культура

Умер сценарист и член Союза кинематографистов России Герман Климов

Член Союза кинематографистов России и сценарист Герман Климов скончался на 82-м году жизни

Кадр: ГТРК «Волгоград-ТРВ». «Волгоград 24» / YouTube

На 82-м году жизни умер член Союза кинематографистов России, советский и российский писатель и сценарист, спортсмен Герман Климов. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.

Причины смерти кинодеятеля не сообщаются. Дата и место прощания станут известны позже.

«23 января 2023 года скончался сценарист, писатель, спортсмен, член Союза кинематографистов России Герман Германович Климов. Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов выражают искренние соболезнования семье Германа Германовича Климова, его родным, близким», — говорится в сообщении.

Герман Климов родился 9 мая 1941 года в Сталинграде. Являлся родным братом народного артиста России Элема Климова, скончавшегося в 2003 году. Кинодеятель выступил автором сценариев к таким фильмам, как «Спорт, спорт, спорт» (1970), «Мужские игры на свежем воздухе» (1978), «Тактика бега на длинную дистанцию» (1978), «Прощание» (1978) и другим.

Вместе с братом Климов работал над фильмом «Иди и смотри» в 1985 году, а также написал сценарии к проектам Сергея Головецкого «Дуэль. Финал» (2017) и «Полет чемпиона» (2018).

В период с 1986 по 1991 год Герман Климов возглавлял Федерацию спортивного кино СССР. С 1988-го по 1991-й занимал пост президента Международной федерации спортивного кино и телевидения.

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Анастасия Астахова
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