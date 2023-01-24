На Камчатке запечатлели прогулку семейства рысей

Семья из пяти рысей посетила госинспекторов Кроноцкого заповедника на Камчатке

Семейство рысей из пяти особей во время прогулки посетило домик сотрудников службы охраны Кроноцкого заповедника на Камчатке. Как уточняет пресс-служба заповедника, свидетели встречи успели запечатлеть представителей единственного на полуострове вида кошачьих на фото и видео.

Рассказывая о необычной встрече, госинспекторы Алексей Ознобихин и Юлия Холодилова указали, что заметили рысей боковым зрением, когда занимались своими делами в служебном доме. По их словам, перед ними появилась взрослая самка, два подросших котенка и еще один гораздо меньшего размера.

«Еще одного зверя мы разглядеть не успели, увидели только, как сверкают его пятки в лесу — возможно, это был отец семейства», — предположила Холодилова, вспомнив, что ее коллега сразу побежал за фотоаппаратом, а она начала быстро настраивать камеру смартфона. По ее словам, им удалось снять рысей не только через окно, но и на улице.

Комментируя встречу госинспекторов с семейством рысей, старший научный сотрудник Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Анна Ячменникова отметила, что стать свидетелем такой прогулки этого вида — действительно большая удача. «Возможно, подросшие котята – самочки. Тогда вполне вероятно, что даже после того, как несколько повзрослели, они держатся на участке матери или вблизи его», — подчеркнула она, добавив, что рыси могут быть весьма социальными и охотно взаимодействуют друг с другом, причем социальные связи в их семьях могут сохраняться на протяжении длительного времени.

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