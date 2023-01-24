Опубликована карта боевых действий на Украине на 24 января

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 24 января

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 24 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, подразделения Южного военного округа продолжили наступление на донецком направлении. Российские войска нанесли поражение формированиям 25-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска Донецкой народной республики (ДНР), уничтожив до 50 бойцов противника, а также бронетранспортер, два пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и гаубицу «Мста-Б». Кроме того, более 25 украинских военных были уничтожены на запорожском направлении возле села Пречистовка и поселка Новоселка ДНР. В этом же районе были поражены две гаубицы Д-20 и Д-30, а также три автомобиля противника.

На купянском направлении авиация и артиллерия Западного военного округа атаковали позиции подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны Украины в черте сел Тимковка и Берестовое Харьковской области. В результате противник потерял более 40 военнослужащих, бронемашину и автомобиль. В свою очередь, артиллерия Центрального военного округа нанесла поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе сел Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянка ДНР. По данным Минобороны, российские войска уничтожили более 30 бойцов ВСУ, а также пять боевых бронемашин, артиллерийскую систему М-777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37, произведенные США. Кроме того, американская станция AN/ТPQ-50 была поражена недалеко от поселка Антоновка Херсонской области.

Конашенков также заявил, что летчики Воздушно-космических Сил России уничтожили в Харьковской области самоходную огневую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Кроме того, средствам противовоздушной обороны удалось сбить десять беспилотников ВСУ в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 376 самолетов, 203 вертолета, 2944 дронов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7614 бронемашин, 988 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3898 орудий полевой артиллерии и минометов и 8159 единиц военной автомобильной спецтехники ВСУ.