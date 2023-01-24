Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:32, 24 января 2023Силовые структуры

Осужденный по делу Сорокина бывший полицейский Воронин скончался в колонии

В колонии Мордовии скончался экс-полицейский Воронин, осужденный по делу экс-мэра Сорокина

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В колонии Мордовии скончался осужденный 65-летний экс-полковник и бывший начальник шестого отдела ГУ МВД Нижегородской области. Об этом во вторник, 24 января, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, 22 января заключенный почувствовал себя нехорошо и был отправлен в лечебное отделение. Ночью он скончался. Предположительной причиной смерти стал инфаркт.

В 2019 году Воронина приговорили к 5,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий. Речь идет о деле бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Следователи установили, что экс-правоохранитель похитил и пытал свидетеля, а потом выдал свои действия за оперативный эксперимент.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В США заявили о намерении Вашингтона передать Киеву «значительное число» танков
Финляндия захотела обучать ВСУ
Осужденный по делу Сорокина бывший полицейский Воронин скончался в колонии
Перечислены особенности VR-гарнитуры Apple
Стало известно о рекордном снижении числа безработных в Москве
Возбуждено дело из-за видео с жестоким убийством кота молодыми россиянами
Названы возможные последствия антиукраинских заявлений Арестовича
Никиту Михалкова выписали из больницы
Twitter задолжал за аренду офисов британской короне
МАГАТЭ не обнаружило военную технику ВСУ на АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.