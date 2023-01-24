Осужденный по делу Сорокина бывший полицейский Воронин скончался в колонии

В колонии Мордовии скончался экс-полицейский Воронин, осужденный по делу экс-мэра Сорокина

В колонии Мордовии скончался осужденный 65-летний экс-полковник и бывший начальник шестого отдела ГУ МВД Нижегородской области. Об этом во вторник, 24 января, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, 22 января заключенный почувствовал себя нехорошо и был отправлен в лечебное отделение. Ночью он скончался. Предположительной причиной смерти стал инфаркт.

В 2019 году Воронина приговорили к 5,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий. Речь идет о деле бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Следователи установили, что экс-правоохранитель похитил и пытал свидетеля, а потом выдал свои действия за оперативный эксперимент.