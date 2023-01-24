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20:55, 24 января 2023Культура

Группа Panic! At The Disco прекратит свое существование

Фронтмен группы Panic! At The Disco Ури заявил, что коллектив прекратит свое существование

Фото: Theo Wargo / Getty Images for MTV / Paramount Global

Фронтмен американской поп-рок-группы Panic! At The Disco Брендон Ури заявил, что музыкальный коллектив прекратит свое существование. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыкант поблагодарил поклонников, а также отметил, что хочет уделять больше времени семье и готовиться к рождению своего первенца.

«Я собираюсь завершить эту главу моей жизни, чтобы направить все свои силы и энергию на семью, поэтому Panic! At The Disco больше не будет существовать. Спасибо всем вам за вашу поддержку на протяжении многих лет. Я сидел, пытаясь придумать идеальный способ сказать это, и я действительно не могу выразить словами, как много это значило для нас», — написал Ури.

Перед распадом группа Panic! At The Disco отправится в европейский тур, который начнется 20 февраля в Вене и завершится 10 марта в Манчестере.

Ранее канадский певец Джастин Бибер завершил крупнейшую сделку по продаже авторских прав на свои песни.

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Анастасия Астахова
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