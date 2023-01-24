Джастин Бибер завершил крупнейшую сделку по продаже прав на свои песни

Джастин Бибер продал права на свои песни за рекордные 200 миллионов долларов

Канадский певец Джастин Бибер завершил крупнейшую сделку по продаже авторских прав на свои песни. Об этом сообщает Billboard.

По данным издания, компания Hipgnosis Songs Capital выкупила 100 процентов прав на все композиции артиста, выпущенные до 31 декабря 2021 года. В их число также входит последняя музыкальная пластинка исполнителя под названием Justice. Сумма сделки составила 200 миллионов долларов, что сделало ее крупнейшей продажей авторских прав на песни среди всех артистов поколения Бибера.

О том, что певец захотел продать права на свои песни, стало известно в декабре прошлого года. Сообщалось, что потенциальная сделка включала каталог изданной и записанной музыки.

Ранее гитарист The Doors Робби Кригер и родственники клавишника Рэя Манзарека продали часть прав на музыку и бренд группы компании Primary Wave Music.

