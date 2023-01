The Doors продали часть прав на музыку группы

The Doors продали часть прав на музыку и бренд группы компании Primary Wave Music

Гитарист The Doors Робби Кригер и родственники клавишника Рэя Манзарека продали часть прав на музыку и бренд группы компании Primary Wave Music. Об этом сообщает «Звук Медиа».

Уточняется, что сделка не затрагивает права, принадлежащие барабанщику Джону Денсмору и представителям вокалиста Джима Моррисона. Несмотря на это, теперь Primary Wave Music принадлежат многие хиты коллектива, включая Break on Through (to the Other Side), Light My Fire, Hello, I Love You, People Are Strange, Riders on the Storm и L.A. Woman. В компании не уточнили сумму сделки, но назвали ее великим приобретением.

Кригер выразил уверенность, что в Primary Wave Music позаботятся о наследии группы. «Это [сделка] позволит мне помочь многим благотворительным проектам, в которых я задействован, а также поучаствовать в новых», — сказал он.

Группа The Doors была основана в 1965 году поэтом и вокалистом Джимом Моррисоном и клавишником Рэем Манзареком. Вскоре в группу пришел Денсмор, а за ним Кригер. После смерти Моррисона 3 июля 1971 года The Doors решили продолжать совместное творчество, записав альбомы Other Voices и Full Circle, на которых пели Кригер и Манзарек. В 1978 году был выпущен альбом An American Prayer, где на чтение Моррисоном своих стихов, записанное ранее, была наложена оригинальная музыка The Doors. Несколько раз группа играла концерты, приуроченные к различным торжественным событиям, например, по случаю включения The Doors в Зал славы рок-н-ролла — тогда место Моррисона занял Эдди Веддер из Pearl Jam.