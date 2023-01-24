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13:59, 24 января 2023Мир

Швеция оставила под стражей обвиненного в шпионаже эмигранта из России

Шведский суд оставил под стражей обвиненного в шпионаже эмигранта из России

Фото: Jens Schlueter / Reuters

Шведский суд оставил под стражей задержанного по обвинению в шпионаже эмигранта из России. Об этом пишет ТАСС.

«Окружной суд оставил под стражей человека, подозреваемого в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и иностранной державы в период с января 2013 года по ноябрь 2022 года», — цитирует агентство представителя суда Матса Шеберга. По его словам, прокурор должен вынести обвинение арестованному не позднее 16 февраля 2023 года.

22 ноября в Швеции арестовали супружескую пару по подозрению в шпионаже. Позже стало известно, что они оказались эмигрантами из России. По данным правоохранителей, задержанные вели разведывательную деятельность на протяжении десяти лет. Полиция подозревает, что они могли использовать для незаконной разведки свою фирму.

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Глеб Бажуткин
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