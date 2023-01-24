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16:35, 24 января 2023Силовые структуры

Бывшего сотрудника Минобороны России осудили на восемь лет за махинации

В Москве суд дал 8 лет экс-начальнику УИСП МО РФ за махинации в период пандемии

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего начальника управления имуществом спецпроектов (УИСП) Минобороны России (МО РФ) Андрея Тулупова за аферу с поставками медоборудования в период пандемии и коррупцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дело рассматривалось в особом режиме в связи с полным признанием вины подсудимым. Экс-сотрудник Минобороны будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Тулупов был фигурантом уголовного дела о махинациях при поставках российскому военному ведомству ПЦР-тестов и китайских портативных дыхательных машин искусственной вентиляции легких. Расследование началось в сентябре 2020 года на основании материалов ФСБ. По данным следствия, участники преступной схемы поставляли медоборудование по завышенным ценам. Помимо Тулупова, по делу проходили президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко и Александр Петров, исполнительный директор этой организации. Также фигурантом дела стал дизайнер одежды и модельер Ферутдин Закиров.

Тулупову инкриминировали два эпизода получения взяток на общую сумму в 13 миллионов рублей и злоупотребление должностными полномочиями.

В 2022 году Шульженко, полностью признавший вину, был осужден на четыре года колонии. Дело в отношении остальных фигурантов еще рассматривается столичными судами.

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Любовь Ширижик
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