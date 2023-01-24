Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
03:16, 24 января 2023Экономика

В России замедлились темпы производства водки

«Ъ»: в 2022 году в России замедлился темп производства водки на 4%

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России в 2022 году у части крупнейших производителей водки отмечается замедление темпов роста на 4 процента. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, у лидера по объемам Beluga Group (марки Beluga, «Архангельская», «Беленькая») снизилось производство на 104 тысячи декалитров, до 10,01 миллиона декалитров. ГК «Традиции успеха» («Хорта») в 2022 году выпустила 7,1 миллиона декалитров водки. А производство ГК «Руст» («Русский стандарт», «Парламент», «Зеленая марка») снизилось на 34 процента, до 6,32 миллиона декалитров.

В ГК «Традиции успеха» заявили, что производство поддерживают низкая цена на полке в сравнении с другим крепким алкоголем и сокращение предложения в импорте недорогой продукции. В Beluga Group отметили, что на снижение объема оказали влияние санкции.

Отмечается, что в десятку самых быстрорастущих производителей попал Тульский винокуренный завод 1911 — выпуск водки увеличился на 43 процента. В компании подчеркнули, что прирост производства обеспечили собственные бренды, прежде всего водки «Медведь», «Старлей», «Пенега» и IKRA.

Ранее сообщалось, что производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) с января по декабрь 2022 года резко выросло в России на 9,8 процента по сравнению с 2021 годом, до 199,524 миллиона декалитров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Эрдоган высказался о членстве Швеции в НАТО после сожжения Корана в Стокгольме
В Германии назвали число доступных для преедаче Украине танков Leopard
Танцевальный поединок в московском метро попал на видео
Зеленский ввел санкции против 22 представителей РПЦ
В США призвали благодарить Путина за адекватную реакцию на провокации
Пригожин потребовал от США ответов о дестабилизирующей деятельности ЧВК «Вагнер»
В России замедлились темпы производства водки
Российская артиллерия уничтожила группу украинских военных в ДНР
В США заявили о намерении сохранять темпы поставок оружия Украине
Глава Генштаба назвал две новые угрозы для безопасности России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.