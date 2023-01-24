В России замедлились темпы производства водки

«Ъ»: в 2022 году в России замедлился темп производства водки на 4%

В России в 2022 году у части крупнейших производителей водки отмечается замедление темпов роста на 4 процента. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, у лидера по объемам Beluga Group (марки Beluga, «Архангельская», «Беленькая») снизилось производство на 104 тысячи декалитров, до 10,01 миллиона декалитров. ГК «Традиции успеха» («Хорта») в 2022 году выпустила 7,1 миллиона декалитров водки. А производство ГК «Руст» («Русский стандарт», «Парламент», «Зеленая марка») снизилось на 34 процента, до 6,32 миллиона декалитров.

В ГК «Традиции успеха» заявили, что производство поддерживают низкая цена на полке в сравнении с другим крепким алкоголем и сокращение предложения в импорте недорогой продукции. В Beluga Group отметили, что на снижение объема оказали влияние санкции.

Отмечается, что в десятку самых быстрорастущих производителей попал Тульский винокуренный завод 1911 — выпуск водки увеличился на 43 процента. В компании подчеркнули, что прирост производства обеспечили собственные бренды, прежде всего водки «Медведь», «Старлей», «Пенега» и IKRA.

Ранее сообщалось, что производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) с января по декабрь 2022 года резко выросло в России на 9,8 процента по сравнению с 2021 годом, до 199,524 миллиона декалитров.