Силовые структуры
МВД раскрыло канал незаконной миграции в Ростовской области
МВД пресекло канал незаконной миграции в Ростовской области и задержало 6 участников ОПГ
В Ростовской области сотрудники полиции провели спецоперацию против организаторов незаконной миграции и задержали шесть участников преступной группировки. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, за полтора года через незаконный канал в стране легализовались не менее 3600 иностранных граждан. Участники ОПГ выдавали им сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России. Оборот незаконной деятельности превысил 24 миллиона рублей.
По версии следствия, сотрудники коммерческого центра формально тестировали мигрантов, а затем оформляли патент, разрешение на временное проживание или вид на жительство.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранты арестованы.