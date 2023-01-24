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13:54, 24 января 2023Силовые структуры

МВД раскрыло канал незаконной миграции в Ростовской области

МВД пресекло канал незаконной миграции в Ростовской области и задержало 6 участников ОПГ

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Ростовской области сотрудники полиции провели спецоперацию против организаторов незаконной миграции и задержали шесть участников преступной группировки. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, за полтора года через незаконный канал в стране легализовались не менее 3600 иностранных граждан. Участники ОПГ выдавали им сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России. Оборот незаконной деятельности превысил 24 миллиона рублей.

По версии следствия, сотрудники коммерческого центра формально тестировали мигрантов, а затем оформляли патент, разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты арестованы.

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Любовь Ширижик
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