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14:04, 25 января 2023Путешествия

В европейском аэропорту отменили все рейсы из-за забастовки

В аэропорту Берлина отменили около 300 рейсов из-за забастовки профсоюза Verdi

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта в Германии отменил все назначенные на среду, 25 января, рейсы из-за забастовки германского профсоюза Verdi. Соответствующее заявление опубликовано на его официальном сайте.

Представители профсоюза призвали работников наземных транспортных служб и служб обеспечения безопасности полетов присоединиться к забастовке. «Пассажирам следует настраиваться на задержки и отмены полетов», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что в результате забастовки в европейском аэропорту будут отмены около 300 рейсов. Подобное решение затронет свыше 35 тысяч пассажиров.

В Verdi требуют повышения заработной платы на 500 евро для сотрудников, чьи контракты заключены на один год. Работодатель, в свою очередь, готов предложить более долгосрочные контакты, при этом зарплата должна остаться на прежнем уровне.

Ранее в ноябре в крупнейшем аэропорту Европы, лондонском Хитроу, более 300 работников наземной службы начали трехдневную забастовку из-за низких зарплат. Отмечалось, что это привело к задержкам вылетов многих международных авиакомпаний.

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Фариза Бацазова
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