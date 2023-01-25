В европейском аэропорту отменили все рейсы из-за забастовки

В аэропорту Берлина отменили около 300 рейсов из-за забастовки профсоюза Verdi

Аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта в Германии отменил все назначенные на среду, 25 января, рейсы из-за забастовки германского профсоюза Verdi. Соответствующее заявление опубликовано на его официальном сайте.

Представители профсоюза призвали работников наземных транспортных служб и служб обеспечения безопасности полетов присоединиться к забастовке. «Пассажирам следует настраиваться на задержки и отмены полетов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате забастовки в европейском аэропорту будут отмены около 300 рейсов. Подобное решение затронет свыше 35 тысяч пассажиров.

В Verdi требуют повышения заработной платы на 500 евро для сотрудников, чьи контракты заключены на один год. Работодатель, в свою очередь, готов предложить более долгосрочные контакты, при этом зарплата должна остаться на прежнем уровне.

Ранее в ноябре в крупнейшем аэропорту Европы, лондонском Хитроу, более 300 работников наземной службы начали трехдневную забастовку из-за низких зарплат. Отмечалось, что это привело к задержкам вылетов многих международных авиакомпаний.