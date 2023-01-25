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13:05, 25 января 2023Путешествия

Жена комика из России похвасталась виллой на отдыхе за 230 тысяч рублей в сутки

Жена Александра Реввы Анжелика арендовала виллу на Мальдивах за 230 тысяч рублей в сутки

Фото: @angelikarevva

Жена популярного комика из России Александра Реввы Анжелика около недели назад отправилась на отдых на Мальдивы и похвасталась подписчикам роскошной виллой. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на социальные сети знаменитости.

39-летняя супруга шоумена не афиширует, с кем проводит отпуск на вилле Soneva Jani. Стоимость арендованного жилья, по данным издания, составляет от 230 тысяч рублей в сутки. «Лучшее сочетание, что встречалось мне на Мальдивах. Философия этого красивого места — соединение комфорта и экологичности. Экоподход в каждой детали, в интерьере, питании, бережном отношении к ресурсам, — отметила женщина. — Дикий натуральный ландшафт, взрослые деревья, напоминающие то самое дерево Эйва из "Аватара". Я подхожу к нему босиком каждый день и обнимаюсь».

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Больше всего Ревву впечатлило заботливое отношение местных жителей к природе. «Здесь нет пластиковых мусорных пакетов, вместо них натянуты холщовые сумки по острову. На острове Soneva перерабатывают весь мусор, даже алюминий, пластик, стекло. Это приносит прибыль, помимо пользы для окружающей среды», — добавила она.

В декабре российская телеведущая Ксения Бородина отправилась на отдых в Таиланд и показала подписчикам роскошную виллу с бассейном и кинотеатром. Снятая вилла оснащена лифтом для быстрого перемещения по этажам. Также в доме большие спальные комнаты, длинные коридоры и гостиная с видом на пляж.

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Валентина Процкова
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