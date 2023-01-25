В России в два раза выросло число преступлений против военной службы

Генпрокуратура: в РФ в 2022 году зарегистрировали 3047 преступлений против военной службы

В России вдвое выросло число преступлений против военной службы — в 2022 году было зарегистрировано 3047 фактов, что в два раза больше по сравнению с 2021 годом. Такие данные содержатся в правовой статистике Генпрокуратуры, с которой ознакомились в РБК.

В 2021 году было зарегистрировано 1514 преступлений против военной службы. К ним относятся 22 состава: это деяния, совершенные военнослужащими против установленного порядка прохождения службы и гражданами в запасе во время прохождения военных сборов. В числе таких преступлений — дезертирство, самовольное оставление места службы, неуставные взаимоотношения, оскорбление военнослужащих.

Генпрокуратура в своей статистике не раскрывает количество преступлений по ряду категорий, однако указывается, что в 2022 году было зарегистрировано 444 преступления, касающихся уставных взаимоотношений, и 81 преступление по статье об оскорблении военнослужащих.

Также в надзорном ведомстве обратили внимание на число совершенных диверсий в прошлом году — 23 факта. В 2021 году было два таких случая, а в 2019 и 2020 годах — ни одного.