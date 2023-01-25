Глава Пятигорска призвал отменить концерт Инстасамки в городе

Глава Пятигорска Ворошилов порекомендовал городскому ДК отменить концерт Инстасамки

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов обратился в городской ДК «София» и порекомендовал отменить запланированный концерт рэперши Дарьи Зотеевой, более известной под псевдонимом Инстасамка. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Градоначальник заявил, что жители Пятигорска негативно отнеслись к предстоящему выступлению артистки.

«Много обращений с просьбой отменить концерт поп-певицы и рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка (считаю, что только ограниченный человек мог взять такой псевдоним). Соответствующее письменное обращение с рекомендациями отмены концерта продублировано еще раз в адрес организаторов», — написал Ворошилов.

Глава города добавил, что направил обращение к правоохранительным органам «с просьбой проведения проверки организации вышеуказанного концерта».

Ранее глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина обвинила Инстасамку в пропаганде наркотиков и разврата. По ее словам, несмотря на возрастную маркировку, выступления артистки посещает большое количество несовершеннолетних. Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что очень ждет исполнительницу в России, чтобы та дала объяснения по поводу правонарушений.