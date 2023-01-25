Картину художника Шагина сняли с выставки из-за «политического подтекста»

Картину художника Дмитрия Шагина сняли с выставки в Москве из-за «политического подтекста»

В Москве во Всероссийском музее декоративного искусства сняли с выставки картину петербургского художника Дмитрия Шагина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Работа «День тельняшки» основателя арт-группы «Митьки» была представлена в экспозиции «Открытика. К 65-летию журнала "Декоративное искусство"». Директор музея Елена Титова заявила, что картину убрали из-за «политического подтекста».

На картине «День тельняшки» изображены шесть человек в полосатых нательных рубашках, а также кошка и медведь. Люди держат транспарант с надписью «Митьки никого не хотят победить!»

В беседе с изданием «Фонтанка» Шагин рассказал, что на баннере с воспроизведением работы надпись закрасили. Саму картину художник забрал.

«Я хочу еще сказать, что в последний раз мою работу запрещали в 1986 году — это был портрет Николая Гумилева, поэта. И считалось, что его тоже нельзя почему-то. Прошло сколько лет — 35, что ли, — и вот опять! Да что ж такое! Я, честно говоря, не ожидал. Ничего там такого вроде, добрая, хорошая картина. Вызывает позитивные чувства у людей. А вот такая история», — удивился Шагин.

Он подчеркнул, что лозунг «Митьки никого не хотят победить!» был придуман давно и не имеет никакого отношения к современной политической ситуации.