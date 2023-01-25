Укушенный ядовитой змеей турист снял свои эмоции на видео и прославился в сети

Британец поделился историей укуса змеи во время отдыха в Австралии в TikTok и прославился

Британский турист во время отдыха в Австралии случайно наступил на ядовитую змею и выжил после ее укуса — мужчина снял события на видео, и поделился историей в TikTok. На ролик, прославивший путешественника в сети, обратили внимание в Daily Mail.

Как рассказал автор видео Бен (Ben), он вместе с девушкой отправились на остров Фрейзер неподалеку от Квинсленда — британцы арендовали автомобиль, чтобы в одиночку покататься по диким пляжам. Рано утром, после первой ночевки в лагере на берегу океана, мужчина пошел снимать рассвет с помощью дрона, однако случайно запустил устройство в крону дерева. Чтобы добраться до летательного аппарата, ему пришлось пройти через участок высокой травы, где он случайно наступил на змею.

«Я вернулся к машине, увидел следы от клыков и понял, что произошло. Связи не было, поэтому пришлось туго замотать ногу бинтом и спускаться к пляжу. Как только появилась связь — мы вызвали спасателей. Все оказалось не так уж и плохо, я получил бесплатную обзорную экскурсию на вертолете», — поделился эмоциями турист.

Британец поступил в больницу — врачи сообщили, что угрозы здоровью и жизни нет, так как змея лишь укусила его и не выпустила яд. Несмотря на счастливый конец, многие пользователи сети остались разочарованы историей из-за беспечного поведения туриста. Другие же поделились советами, как лучше себя вести в подобных ситуациях.

«От австралийца: не ходите по высокой траве», «Если бы ты вел себя более осмотрительно, никаких проблем бы не было», «Если тебе повезло добраться до больницы, то это точно был не смертельный укус», «Не надо так высоко поднимать укушенную ногу — яд только быстрее распространиться», — раскритиковали путешественника комментаторы.

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