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19:32, 26 января 2023Ценности

Памела Андерсон набрала 11 килограммов во время написания мемуаров

Фотомодель Памела Андерсон набрала 11 килограммов во время написания мемуаров Love, Pamela

Фото: Hannes Magerstaedt / Getty Images

Американская фотомодель Памела Андерсон пожаловалась на набор веса во время написания мемуаров Love, Pamela. На эту тему она высказалась в радиопередаче «Шоу Говарда Стерна».

55-летняя знаменитость рассказала, что создавала книгу без помощи сторонних авторов, вопреки сомнениям окружающих по поводу ее профессионализма. По словам актрисы, при написании биографии она набрала как минимум 25 фунтов (более 11 килограммов), которые сбросила сразу после окончания работы над книгой.

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«Да, звучит безумно, но у меня действительно была физическая реакция на рассказывание моей истории. Это был мой защитный пухлый доспех. Мне кажется, что это была какая-то защита организма», — подчеркнула Андерсон в разговоре с ведущим радиошоу.

В ноябре 2020 года Андерсон также призналась в наборе лишнего веса и была обругана за внешний вид. По словам модели, она поправилась за время карантина, который вводили из-за пандемии COVID-19. Телезвезда призналась, что «чувствует себя распухшей», поэтому регулярно тренируется, чтобы привести себя в форму. Подписчики, в свою очередь, раскритиковали фигуру Андерсон.

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Майя Пономаренко
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