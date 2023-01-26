Россияне едва не подрались из-за слова «узкоглазый» в самолете и попали на видео

Пассажиры поругались из-за слова «узкоглазый» на рейсе S7 Новосибирск — Нерюнгри

Пассажиры рейса авиакомпании S7, вылетающего из Новосибирска в Нерюнгри, устроили массовую перепалку на борту из-за расистского ругательства. Инцидент попал на видео, ролик публикует Telegram-канал Baza.

Массовый конфликт начался из-за ссоры двух пассажиров самолета: женщине не понравилось, что сидящий сзади нее попутчик пинает ее кресло. Россиянка в отместку назвала соседа «узкоглазым» — из-за этого слова мужчина вышел из себя и устроил громкий скандал, используя в споре нецензурные выражения.

Спутница оскорбленного россиянина также присоединилась к выяснению отношений. На кадрах видно, что девушке с трудом удается скрыть возмущение, она даже едва не подралась с мужчиной, сидящим на параллельном ряду через проход — турист решил вступиться за остальных пассажиров, которым пришлось стать невольными свидетелями конфликта.

Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании отметил, что устроившие скандал россияне были трансферными пассажирами, которые летели из Таиланда в Нерюнгри через Новосибирск. «В итоге с рейса их действительно сняли и составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — добавили в S7.