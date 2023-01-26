Россиянам в ближайшее время станет доступен безвизовый режим с Китаем

В феврале планируется возобновить безвизовые поездки из Приморского края в Китай

Соглашение о безвизовых групповых поездках из России в Китайскую Народную Республику (КНР) для туристов планируется возобновить с 8 февраля 2023 года. О том, что россиянам в ближайшее время станет доступен безвизовый режим с Китаем сообщил в своем Telegram-канале директор Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

«Ориентировочно на 8 февраля запланировано заседание Межведомственной комиссии, в рамках которого будет утверждена действующая процедура реализации Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года», — говорится в публикации.

По словам специалиста, сейчас происходит утверждение механизма электронной регистрации списков туристских групп. Процесс несколько затянулся из-за празднования Нового года по восточному календарю, уточнил Крепский.

Ранее в январе стало известно, что отечественным путешественникам разрешили получать туристические визы в Китай. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй отметил, что в настоящее время единственной помехой для поездок россиян в Китай является нехватка рейсов.