Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:40, 26 января 2023Путешествия

Россиянам в ближайшее время станет доступен безвизовый режим с Китаем

В феврале планируется возобновить безвизовые поездки из Приморского края в Китай

Фото: Ling Tang / Unsplash

Соглашение о безвизовых групповых поездках из России в Китайскую Народную Республику (КНР) для туристов планируется возобновить с 8 февраля 2023 года. О том, что россиянам в ближайшее время станет доступен безвизовый режим с Китаем сообщил в своем Telegram-канале директор Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

«Ориентировочно на 8 февраля запланировано заседание Межведомственной комиссии, в рамках которого будет утверждена действующая процедура реализации Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

По словам специалиста, сейчас происходит утверждение механизма электронной регистрации списков туристских групп. Процесс несколько затянулся из-за празднования Нового года по восточному календарю, уточнил Крепский.

Ранее в январе стало известно, что отечественным путешественникам разрешили получать туристические визы в Китай. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй отметил, что в настоящее время единственной помехой для поездок россиян в Китай является нехватка рейсов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о вхождении российских сил в Угледар
В России рекордно упал спрос на товары первой необходимости
В Петербурге 15-летняя школьница попала в реанимацию из-за парацетамола
Двоих инспекторов ДПС оштрафовали на миллион рублей за получение взятки
Медведчук назвал свое уничтожение как политика целью Зеленского
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Четырехлетняя россиянка выпала из окна многоэтажки и выжила
Стало известно о переходе Дзюбы в клуб РПЛ
Россиянам в ближайшее время станет доступен безвизовый режим с Китаем
Москвичам спрогнозировали облачность и осадки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.