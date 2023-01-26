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14:29, 26 января 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 26 января

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на четверг, 26 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

Российские военные за сутки на купянском направлении уничтожили более 20 украинских военных, на донецком направлении во время наступления — свыше 40 военных, на краснолиманском направлении — до 70 человек. В Донецкой народной республике Россия сбила украинский Су-25, а также уничтожила склад артиллерийских боеприпасов
Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Константиновка.

Помимо этого, на херсонском направлении уничтожены три гаубицы Д-20, гаубица «Гвоздика» и две американские радиолокационные станции (РЛС), на донецком направлении — артиллерийскую установку производства США М109 Paladin. В Запорожской области ликвидированы два хранилища топлива для военной техники и три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 379 самолетов, 204 вертолета, 2956 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7634 танка и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидированы 8180 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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