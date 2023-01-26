Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 26 января

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на четверг, 26 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

Российские военные за сутки на купянском направлении уничтожили более 20 украинских военных, на донецком направлении во время наступления — свыше 40 военных, на краснолиманском направлении — до 70 человек. В Донецкой народной республике Россия сбила украинский Су-25, а также уничтожила склад артиллерийских боеприпасов

Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Константиновка.

Помимо этого, на херсонском направлении уничтожены три гаубицы Д-20, гаубица «Гвоздика» и две американские радиолокационные станции (РЛС), на донецком направлении — артиллерийскую установку производства США М109 Paladin. В Запорожской области ликвидированы два хранилища топлива для военной техники и три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 379 самолетов, 204 вертолета, 2956 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7634 танка и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидированы 8180 единиц специальной военной автомобильной техники.