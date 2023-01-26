На 63-м году жизни умер знаменитый в детстве актер Лэнс Кервин

На 63-м году жизни умер знаменитый в детстве актер Лэнс Кервин. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

О кончине артиста рассказала его дочь Савана. Кервин умер во вторник, 24 января. Причина смерти бывшего артиста не сообщается.

Лэнс Кервин родился 6 ноября 1960 года в Калифорнии. В фильмографии артиста насчитывалось более 50 проектов. В возрасте 16 лет он исполнил роль молодого Майкла Лэндона в телевизионном проекте «Самый одинокий бегун». Через год актер сыграл главную роль в сериале «Джеймс в 15», состоящим из 20 серий.

В 1979 году Кервин снялся в мини-сериале ужасов «Жребий Салема», снятом по одноименному роману Стивена Кинга. Шоу получило три номинации на премию «Эмми».

Артист также участвовал в таких проектах, как «Дети развода», «Озарение, «Ловец Джон, доктор медицины», «Саймон и Саймон», «Она написала убийство» и других.

В 1990-х Кервин прекратил творческую карьеру и стал работать пастором на Гавайях. Сообщается, что в 2021-м был открыт сбор денежных средств из-за того, что бывший актер испытывал проблемы со здоровьем.