Российского полицейского осудили на четыре года условно за избиение женщины

В Липецке осудили на четыре года условно полицейского, избившего невиновную женщину

В Липецке суд приговорил к четырем года лишения свободы условно полицейского за превышение полномочий. Об этом в четверг, 26 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия»). Суд назначил ему трехлетний испытательный срок и запретил два года занимать должности в правоохранительных органах.

По данным ведомства, днем 30 апреля 2021 года полицейский в гражданском ехал на машине по поселку Заречье. Он заметил женщину с рюкзаком и подумал, что она может быть причастна к преступлению. Тогда он ударил ее, надел на женщину наручники и затащил ее в автомобиль. Затем правоохранитель продолжил бить потерпевшую кулаком по голове и лицу. Выяснилось, что жертва невиновна.