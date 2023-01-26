Назван самый привлекательный для женщин в период неопределенности тип мужчин

В Голландии исследователи назвали внешность актера Момоа самой привлекательной для женщин

Ученые из Голландии назвали самый привлекательный для женщин тип мужчин. Как пишет Daily Mail, предпочтения могут меняться в период неопределенности и сложных жизненных ситуаций.

По данным исследователей, в сложные с психологической и экономической точки зрения времена женщин привлекают суровые мужчины, такие как австралийский актер Крис Хемсворт и американский актер Джейсон Момоа. У них выраженные подбородки, заостренные носы и высокие скулы. Мужчины же предпочитают женщин миловидной внешности, таких как американская актриса и певица Селена Гомес. У нее мягкие черты лица и пухлые губы.

«Мы показали, что при столкновении с неопределенностью женщин больше привлекают мужчины с более жесткими чертами лица, в то время как мужчин больше привлекают женщины с более нежными чертами лица», — пояснили авторы исследования.

Они выдвинули гипотезу, согласно которой женщины воспринимают мужчин как Хемсворт и Момоа сильными, безопасными и надежными. Мужчины же тянутся к заботливым и добрым женщинам, напоминающим образ матери. «Результаты показывают, что предпочтения партнеров не постоянны, а подвержены влиянию психологических состояний, таких как чувство неопределенности из-за внешних, непредсказуемых событий», — пришли к выводу ученые.

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