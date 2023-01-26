Пашу рассказал о совершенном на него покушении в середине 2000-х

Продюсер Пашу рассказал, что в середине 2000-х на него совершили покушение

Генеральный директор лейбла Black Star, музыкальный продюсер Павел Курьянов, более известный под псевдонимом Пашу, рассказал о совершенном на него в середине 2000-х покушении. Об этом сообщает «Звук Медиа».

Предприниматель поведал, что однажды в середине 2000-х не впустил в ночной клуб мужчину, который оказался криминальным авторитетом. Через два года злоумышленник разыскал продюсера и вступил с ним в несколько драк.

Помимо этого, подельники криминального авторитета выследили Курьянова у подъезда и начали стрелять в него. После инцидента Пашу написал заявление в полицию.

По его словам, несколько лет назад он встретился с обидчиком. Мужчина принес генеральному директору лейбла извинения. Сам Пашу отметил, что произошедшее научило его не стремиться за большими деньгами, а также отказываться от сотрудничества с сомнительными личностями.

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