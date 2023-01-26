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13:16, 26 января 2023Среда обитания

В Москве разрешили легализовать перепланировку без штрафов до конца года

Заммэра Москвы Бирюков: легализовать перепланировку без штрафов можно до конца 2023 года

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Жителям Москвы разрешили легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях без штрафов до конца 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Кроме того, на аналогичный срок сохранена возможность согласования выполненных изменений, затрагивающих фасад здания», — добавил Бирюков. Он отметил, что собственник обязан согласовать перепланировку в Мосжилинспекции, получить разрешение и только после этого приступать к работам.

Заммэра напомнил, что с 2020 года согласование переустройства и перепланировки в столице переведено в электронный формат. Обращающийся с заявлением об оформлении акта о завершенной перепланировке гражданин должен предоставить техническое заключение о допустимости и безопасности проведенных работ. В случае изменение фасада многоквартирного здания требуется получить согласие других собственников.

Ранее в январе россиянам рассказали об опасных последствиях перепланировки жилья. Самовольный демонтаж вентиляционного короба может спровоцировать образование плесени или появления других проблем в квартирах снизу, а размещение ванной или санузла над жилой зоной соседей снизу рискует привести к протечкам.

Александра Качан
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