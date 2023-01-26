В Москве экс-управленец из «Роскосмоса» заживо сгорел в квартире

Shot: экс-управленец из «Роскосмоса» уснул с сигаретой в квартире в Москве и заживо сгорел

Экс-управленец из «Роскосмоса» Дмитрий Павочка уснул с сигаретой в квартире, расположенной в доме на Ленинском проспекте в Москве, и заживо сгорел. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

О возгорании в столичной многоэтажке стало известно утром в четверг, 26 января. Прибывшие по вызову пожарные вскрыли дверь в квартире на 17-м этаже и обнаружили там мужчину без сознания. Спасти его не удалось.

Позже выяснилось, что погибшим оказался начальник отдела международного научно-образовательного сотрудничества Высшей школы промышленной политики и предпринимательства 49-летний Дмитрий Павочка. До этого он был заместителем директора департамента в «Роскосмосе», сотрудничал с РУДН.

Кроме Павочки в результате пожара никто не пострадал. По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

В декабре 2022 года сообщалось, что на улице Генерала Белова на юге Москвы мужчина погиб при пожаре в квартире.