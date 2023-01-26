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22:35, 26 января 2023Экономика

VEON Holdings урегулировал продление сроков погашения Еврооблигаций 2023

VEON опубликовал результаты внесения изменений в условиях Еврооблигаций 2023

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

VEON Holdings (ранее VimpelCom Ltd) опубликовал новый пресс-релиз касательно результатов собрания кредиторов в отношении одобрения процедуры урегулирования (scheme of arrangement) в связи с внесением изменений в условия Еврооблигаций 2023. Информация, связанная с процедурой урегулирования, и соответствующие пресс-релизы VEON Holdings доступны по ссылке.

Информация предназначена исключительно для держателей Еврооблигаций со ставкой купона 5,95 процента годовых с погашением в феврале 2023 года и Еврооблигаций со ставкой купона 7,25 процента годовых с погашением в апреле 2023 года, выпущенных VEON Holdings B.V. (VEON Holdings) (совместно именуемые «Еврооблигации 2023»).

«Настоящая информация не является офертой либо приглашением делать оферты на продажу, обмен или передачу иным образом ценных бумаг, а также не является рекламой или предложением ценных бумаг», — отмечается в публикации.

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Григорий Шугаев
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