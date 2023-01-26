Россиянин решил не беспокоить врачей и два часа ходил с пулей в груди

Kub Mash: краснодарец решил не беспокоить врачей и два часа ходил с пулей в груди

Житель Краснодара случайно выстрелил себе в грудь и два часа ходил с пулей внутри, потому что не хотел беспокоить врачей и родных. Об этом 26 января сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в доме на улице Песчаной. По данным канала, 61-летний мужчина нашел обрез ружья и решил его почистить. В процессе чистки оружие случайно выстрелило в левую часть груди россиянина.

О случившемся мужчина рассказал своей дочери, которая позвонила ему спустя время. Девушка не поверила в рассказ отца и попросила мужа его проведать. Тот застал мужчину лежащим на пороге своего дома и вызвал врачей.

Пострадавший россиянин объяснил медикам, что не стал никому рассказывать о случившемся, так как двери его дома были заперты изнутри, и он переживал, что никто не сможет попасть внутрь. Мужчину забрали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 20-летняя россиянка случайно убила себя, пытаясь напугать мужа. Женщина скончалась, не приходя в сознание.