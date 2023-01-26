Новый боевик Александра Невского неожиданно попал в топы лучших фильмов

Baza: новый боевик Александра Невского вошел в топ-250 лучших фильмов

Новый боевик с участием актера и режиссера Александра Невского вошел в топ лучших фильмов, собрав высокие оценки на сервисе Кинопоиск. Это предположительно произошло благодаря подписчикам российского блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), пишет Telegram-канал издания Baza.

Релиз фильма «Нападение на Рио Браво», который спродюсировал Невский, а также исполнил в нем главную роль, состоялся 17 января. По данным издания, средняя оценка картины на сайте «Кинопоиска» достигла отметки в 9,4 балла из 10, став самой высокооцененной лентой в топ-250. Также отмечается, что фильм набрал высокие рейтинги на сайтах Rotten Tomatoes и IMDb.

Однако позже все оценки на странице фильма пропали, пишет Baza. Указывается, что у картины недостаточно оценок для составления рейтинга.

Александр Невский (настоящая фамилия — Курицын) — трижды обладатель титула «Мистер Вселенная» по версии Международной федерации бодибилдинга WBBF, актер, режиссер, сценарист и писатель. На его счету более десятка фильмов, среди которых «Черная роза», «Разборка в Маниле» и «Убийство в Вегасе». Персона актера стала объектом для шуток в сети после обзоров BadComedian. Сказанные Невским слова нередко становятся популярными мемами: например «вот так вот» и «абсолютли» (absolutely) уже несколько лет не выходят из моды у пользователей сети.